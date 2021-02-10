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На сторону народа встали сотрудники КГБ, ОАЦ и Службы безопасности диктатора
Источник материала: Хартия'97
На сторону народа встали сотрудники КГБ, ОАЦ и Службы безопасности диктатора
Инициатива BYPOL заявила о том, что ежедневно получает «сливы» из силовых органов.
За границей прошло двухдневное собрание инициативы
На собрании было заявлено, что количество членов организации существенно выросло. В ней есть сотрудники даже таких организаций, как КГБ, ОАЦ и Служба безопасности Лукашенко.
Выясняется, что внутренние документы силовых структур в BYPOL поступают ежедневно. Особое внимание уделяется сотрудничеству с действующими работниками, которые не уволились и помогают оппозиционерам.
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Инициатива BYPOL заявила о том, что ежедневно получает «сливы» из силовых органов.
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