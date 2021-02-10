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«Гомсельмаш» выпустил шедевральный клип в поддержку Всебелорусского народного собрания
Источник материала: UDF
Кадр из видео
В клипе рабочие поднимают над головой квадраты в расцветках государственного флага, создавая надпись «люблю Беларусь».
«Гомсельмаш — за единство, развитие и независимость» — написано в клипе.
Шестое Всебелорусское народное собрание пройдёт в Минске 11-12 февраля. В нём примут участие 2700 «представителей народа».
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В клипе рабочие поднимают над головой квадраты в расцветках государственного флага.
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