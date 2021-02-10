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«Гомсельмаш» выпустил шедевральный клип в поддержку Всебелорусского народного собрания

10.02.2021 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Гомсельмаш» выпустил шедевральный клип в поддержку Всебелорусского народного собрания
Кадр из видео
В ролике под песню «Любимую не отдают» показаны кадры с продукцией завода, сельхозтехникой, и самими заводчанами.

В клипе рабочие поднимают над головой квадраты в расцветках государственного флага, создавая надпись «люблю Беларусь».

«Гомсельмаш — за единство, развитие и независимость» — написано в клипе.


Шестое Всебелорусское народное собрание пройдёт в Минске 11-12 февраля. В нём примут участие 2700 «представителей народа».

 
Теги: Минск
 
 
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В клипе рабочие поднимают над головой квадраты в расцветках государственного флага.
 
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