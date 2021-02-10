ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Лазарев подрался с женщиной: кадры появились в Сети

10.02.2021 18:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Сергей Лазарев подрался с женщиной: кадры появились в Сети
Сергей Лазарев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Лазарев отличается положительной репутацией и слывет идеальны отцом двоих детей. Он никогда ни с кем не скандалит, его имя не замешано в интригах. Во всяком случае, так было раньше...

В Сети появились кадры, на которых Сергей Лазарев яростно дерется с девушкой. На видео предстала неизвестная особа, которая замахивается на артиста кулаками, после чего он хватает ее за кисти рук и трясет.

Видео снято камерами внутреннего наблюдения в помещении, напоминающем просторную студию. Сергей Лазарев одет в темный официальный костюм, а девушка в платье-футляр.

Как выяснилось, видео является промо-роликом его нового клипа «Снег в океане». Режиссером стал Алан Бадоев, который уже работал с артистом над композицией «Сдавайся».

Напомним, сейчас Сергей Лазарев крутится как белка в колесе. У него активно идут тренировки и съемки для шоу «Танцы со звездами». Он выступает в паре с Екатериной Осиповой. За время участия в проекте певец сильно похудел. Участие в танцевальном проекте изматывает его больше, чем часы тренировок в спортзале. Отнимает силы и стресс. Во время одного из эфиров артист поругался с Егором Дружининым.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На видео предстала неизвестная особа, которая замахивается на артиста кулаками.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я не кот»: во время суда в США адвокат случайно вышел в Zoom с забавным фильтром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by