Источник материала: UDF



Сергей Лазарев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Лазарев подрался с женщиной: кадры появились в Сети На видео предстала неизвестная особа, которая замахивается на артиста кулаками.

В Сети появились кадры, на которыхяростно дерется с девушкой. На видео предстала неизвестная особа, которая замахивается на артиста кулаками, после чего он хватает ее за кисти рук и трясет.Видео снято камерами внутреннего наблюдения в помещении, напоминающем просторную студию. Сергей Лазарев одет в темный официальный костюм, а девушка в платье-футляр.Как выяснилось, видео является промо-роликом его нового клипа «Снег в океане». Режиссером стал, который уже работал с артистом над композицией «Сдавайся».Напомним, сейчас Сергей Лазарев крутится как белка в колесе. У него активно идут тренировки и съемки для шоу «Танцы со звездами». Он выступает в паре с. За время участия в проекте певец сильно похудел. Участие в танцевальном проекте изматывает его больше, чем часы тренировок в спортзале. Отнимает силы и стресс. Во время одного из эфиров артист поругался с Егором Дружининым.