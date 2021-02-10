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На сторону народа встали сотрудники КГБ, ОАЦ и СБП

10.02.2021 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На сторону народа встали сотрудники КГБ, ОАЦ и СБП
Иллюстративное фото
Прошло двухдневное собрание инициативы BYPOL с представителями отделений организации. Она объединяет бывших и действующих белорусских силовиков.

BYPOL регулярно публикует внутренние документы силовых структур, аудиозаписи, новые сведения по расследованию гибели протестующего Романа Бондаренко.

На собрании было заявлено, что количество членов организации существенно выросло. В ней есть сотрудники даже таких организаций, как КГБ, ОАЦ и Служба безопасности Лукашенко.

Выясняется, что внутренние документы силовых структур в BYPOL поступают ежедневно. Особое внимание уделяется сотрудничеству с действующими работниками, которые не уволились и помогают оппозиционерам.
 
 
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Инициатива BYPOL заявила о том, что ежедневно получает «сливы» из силовых органов.
 
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