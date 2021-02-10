Источник материала: UDF



Фото: Дмитрий Сухенко возле Московского РУВД 1 октября. Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержали активиста, который защищал Грушевский сквер. Технику изъяли В милиции пока не комментируют это задержание, когда появится информация, мы опубликуем ее.

10 февралязадержали на трое суток как подозреваемого по уголовному делу по статье 342 части 1 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Технику изъяли.В милиции пока не комментируют это задержание, когда появится информация, мы опубликуем ее.Напомним, 1 октября Дмитрия Сухенко уже забирали в милицию после обыска в его квартире. Тогда мужчину отпустили из Московского РУВД через несколько часов, он пояснил, что не задержанный, в милиции его опрашивали как приглашенное лицо.Тогда изъятая у Сухенко техника проходила по статье 293 Уголовного Кодекса (Массовые беспорядки).Сухенко — активный местный житель, ранее был администратором чата Грушевки. Также выступал за сохранение Грушевского сквера.