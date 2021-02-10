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В Гродно штрафуют коммунальщиков за плохую уборку дорог от снега

10.02.2021 18:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев - Sputnik. Госавтоинспекция Гродно с начала года за нарушение сроков очистки дорог к ответственности привлекла 27 должностных лиц дорожных и коммунальных служб области. Причем 23 из них в период с 25 января, сообщили ГАИ УВД Гродненского облисполкома. 

Из-за обильных снегопадов ГАИ региона работает в усиленном режиме. Сотрудники контролируют в том числе и уборку дорог.

Не всегда ГАИ наказывает штрафом нарушителей, выдает и предписания на устранение недостатков - уже 15 таких случаев.

Сотрудники дорожной милиции также помогают организациям, водителям и пешеходам в уборке снега.

В регионе организована круглосуточное дежурство по контролю за состоянием дорог и улиц, налажено и оперативное взаимодействие с дорожными службами.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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ГАИ привлекло к ответственности десятки должностных лиц, также выписывают и предписания для расчистки проезжей части от снега и наледи.
 
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