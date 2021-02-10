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Кандыбович о ВНС: на этом собрании есть о чем поговорить

10.02.2021 18:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Гость программы "Горизонт событий" ― известный российский психолог и общественный деятель, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, заслуженный деятель науки Российской Федерации, четырежды лауреат государственных премий Российской Федерации, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России
Сергей Кандыбович. 

© Sputnik / Нина Зотина
Мухин: соцопрос ― это "козырь в рукаве" накануне Всебелорусского собрания

Темы беседы:

― будут ли живые дискуссии на Всебелорусском народном собрании?

― белорусы ― это часть русского народа либо нечто отдельное?

― что такое "Белорусский мир от Белостока до Владивостока" и как воспринимаются белорусы в России?

― семья как главная жертва общественного "раздрая".

"На этом собрании есть о чем поговорить в гораздо большем формате, нежели на предыдущих, потому что произошли события, которые тронули очень большое количество людей, населения, поэтому будет очень интересно", ― полагает собеседник Sputnik.

Программу "Горизонт событий" с участием председателя Федеральной национально-культурной автономии белорусов России
Сергея Кандыбовича смотрите на Sputnik Беларусь.

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