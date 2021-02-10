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Кандыбович о ВНС: на этом собрании есть о чем поговорить
10.02.2021 18:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Гость программы "Горизонт событий" ― известный российский психолог и общественный деятель, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, заслуженный деятель науки Российской Федерации, четырежды лауреат государственных премий Российской Федерации, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России
© Sputnik / Нина Зотина
Темы беседы:
― будут ли живые дискуссии на Всебелорусском народном собрании?
― белорусы ― это часть русского народа либо нечто отдельное?
― что такое "Белорусский мир от Белостока до Владивостока" и как воспринимаются белорусы в России?
― семья как главная жертва общественного "раздрая".
"На этом собрании есть о чем поговорить в гораздо большем формате, нежели на предыдущих, потому что произошли события, которые тронули очень большое количество людей, населения, поэтому будет очень интересно", ― полагает собеседник Sputnik.
Программу "Горизонт событий" с участием председателя Федеральной национально-культурной автономии белорусов России
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