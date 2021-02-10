Источник материала: Sputnik Беларусь

Оперативники ГУБОПиК МВД Беларуси задержал иностранца, разыскиваемого Интерполом за совершение ряда преступлений, сообщили в милицейском ведомстве.

"На 32-летнего гражданина Бельгии и Турции оперативники вышли после получения ориентировки из НЦБ Интерпола в Беларуси. Его задержали на этой неделе на проспекте Независимости в Минске", – сообщили Sputnik в среду в МВД.

Скрываясь от правоохранительных органов Бельгии, мужчина прибыл в нашу столицу в прошлом году и даже успел жениться на проживающей здесь россиянке.

Почти 10 лет назад суд приговорил его к лишению свободы за фальшивомонетничество, вооруженное вымогательство, использование поддельных документов и мошенничество, совершенное организованной преступной группой.

Когда его на несколько дней отпустили на свободу, он срезал электронный браслет контроля и скрылся.

В 2018 году его заочно осудили на родине еще к 2,5 года лишения свободы за мошенничество и подделку документов. Он продал несуществующий ресторан, а также инсценировал похороны несуществующих родственников, похитив собранные для этого деньги. Когда же последовало разоблачение махинатора, тот разыграл уже собственные похороны.

Белорусским оперативникам иностранец при задержании представился дипломатом, попытался сослаться на неприкосновенность, а также кичился связями в ЦРУ и ФСБ, сказали в МВД.

В интернете об иностранце имеются упоминания как об одном из "самых молодых боссов мафии". Этими сведениями с правоохранителями поделился и сам задержанный. В настоящее время мужчина арестован до принятия решения по ходатайству о его выдаче.

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