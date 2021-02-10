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Брест: водитель буса присоединился к «банде» любителей дрифта
Источник материала: Onliner
Из Бреста прилетело очередное видео с наружных камер наблюдения. На этот раз в объектив попала «банда» дрифтеров. Ничего криминального — несколько машин решили проехать «боком» по кольцевой развязке в час ночи. Но тут неожиданно к ним присоединился... бус!
Грузовой микроавтобус тоже «дал угла» и последовал за «бандой». На одном из перекрестков все собравшиеся любители езды боком еще разок пустились в управляемый (по крайней мере с виду) занос. Бус последовал за ними. В ролике видно, что дорога вся в снегу, поэтому заставить машину скользить — проще простого. Но лучше не баловаться с этим на дорогах общего пользования. Заносы часто приводят к ДТП, в том числе с печальными последствиями.
желтый, фургон, дизель 2.5 л, механическая, задний привод
белый, микроавтобус, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
белый, микроавтобус, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
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Из Бреста прилетело очередное видео с наружных камер наблюдения. На этот раз в объектив попала «банда» дрифтеров. Ничего криминального — несколько машин решили...
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