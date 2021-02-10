Брест: водитель буса присоединился к «банде» любителей дрифта

Источник материала: Onliner

Из Бреста прилетело очередное видео с наружных камер наблюдения. На этот раз в объектив попала «банда» дрифтеров. Ничего криминального — несколько машин решили проехать «боком» по кольцевой развязке в час ночи. Но тут неожиданно к ним присоединился... бус!

Грузовой микроавтобус тоже «дал угла» и последовал за «бандой». На одном из перекрестков все собравшиеся любители езды боком еще разок пустились в управляемый (по крайней мере с виду) занос. Бус последовал за ними. В ролике видно, что дорога вся в снегу, поэтому заставить машину скользить — проще простого. Но лучше не баловаться с этим на дорогах общего пользования. Заносы часто приводят к ДТП, в том числе с печальными последствиями.