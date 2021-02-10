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В марте Volkswagen откроет свой автоцентр в Пинске

10.02.2021 18:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В следующем месяце в Пинске на улице Рокоссовского заработает новый дилерский центр Volkswagen. Как сообщает пресс-служба импортера, автоцентр будет продавать весь модельный ряд компании, который доступен у других дилеров бренда, включая коммерческую технику. 

— Пинск для нашей команды — один из ключевых городов страны, в плане присутствия марки и предоставления услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen, — рассказал заместитель директора по продажам группы Volkswagen в Беларуси Егор Швед. — Так сложилось, что Пинск, являясь крупным городом, достаточно удален от других областных центров, где присутствуют наши дилерские центры, и нашим клиентам приходилось обращаться в Брест или в Минск. Учитывая постоянный рост количества клиентов, Volkswagen принял решение, что в Пинске должен быть партнер. Надежный партнер, который может полноценно представлять марку для наших клиентов. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы передать компетенции, технологии, организовать процессы так, чтобы клиент получал полное удовлетворение своих запросов, связанных с выбором, приобретением или эксплуатацией автомобилей марки Volkswagen.

Площадь автомобильного центра Volkswagen в Пинске составит 594 кв. м, из которых 270 кв. м —  шоурум, 324 кв. м — сервис по гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей (78 кв. м — клиентская зона). В шоуруме будет экспонироваться 6 автомобилей. В тестовый парк поставят самые ходовые модели — Polo и Tiguan.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В следующем месяце в Пинске на улице Рокоссовского заработает новый дилерский центр Volkswagen. Как сообщает пресс-служба импортера, автоцентр будет продавать весь...
 
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