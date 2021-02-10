В Минске рейсовый автобус наехал задним колесом на женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина попала под колеса рейсового автобуса на столичной улице Колесникова, сообщили в ГАИ Минска.





Происшествие случилось днем 10 февраля. По предварительной информации, 49-летний водитель автобуса МАЗ перед началом движения от остановки общественного транспорта не убедился в безопасности выполняемого маневра и наехал задним колесом на пешехода.

В результате ДТП 63-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.