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В Минске рейсовый автобус наехал задним колесом на женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина попала под колеса рейсового автобуса на столичной улице Колесникова,
Происшествие случилось днем 10 февраля. По предварительной информации, 49-летний водитель автобуса МАЗ перед началом движения от остановки общественного транспорта не убедился в безопасности выполняемого маневра и наехал задним колесом на пешехода.
В результате ДТП 63-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
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В результате ДТП 63-летняя женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
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