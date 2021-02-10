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Роснефть не смогла договориться о поставках нефти в Польшу

10.02.2021 19:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

«Роснефть» в феврале отгрузит три дополнительных партии Urals объемом по 100 тыс. т из балтийских портов, поскольку прервет поставки по магистральному нефтепроводу «Дружба» в Польшу.

В январе завершилось действие долгосрочного контракта с польским переработчиком PKN Orlen, сообщает Argus со ссылкой на трейдеров.

Однако, стороны так и не договорились о цене на партии Urals с поставкой на Плоцкий НПЗ в текущем году. По этой же причине «Роснефть» в январе остановила отгрузки не менее 200 тыс. т/месяц на Гданьский НПЗ вследствие истечения в конце 2020 г. срока действия контракта с другим польским переработчиком Grupa Lotos.

Трейдеры сомневаются, что «Роснефть» возобновит поставки в Польшу и в марте. Выпадающие польские объемы поставщик направит в балтийские порты: партия из Приморска будет отгружена 21—22 февраля, а из Усть-Луги — 24—25 февраля и 25—26 февраля. Эту нефть, как ожидается, получат торговые компании Glencore и Trafigura по долгосрочным контрактам предэкспортного финансировании.

Российские поставщики в текущем году добиваются повышения стоимости Urals с прокачкой по «Дружбе» в Германию и Польшу в рамках долгосрочных контрактов. Причиной этого стала возросшая прибыльность морских отгрузок из балтийских портов вследствие значительного удешевления фрахта в прошлом году, пояснили ситуацию участники рынка. Между тем переработчики не склонны идти на уступки вследствие невысокой маржи переработки в условиях пониженного спроса из-за Covid-19.

 
 
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«Роснефть» в феврале отгрузит три дополнительных партии Urals объемом по 100 тыс. т из балтийских портов, поскольку прервет поставки по магистральному нефтепроводу...
 
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