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11 февраля в Могилеве начнется суд над блогерами Петрухиным и Кабановым

10.02.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 февраля, должно начаться судебное заседание над брестскими блогерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым. Однако суды состоятся не в Бресте, а в Могилеве.



Рассмотрение уголовного дела в отношении авторов канала "Народный репортер" запланировано на 11, 16, 19 и 23 февраля. Точно известно, что судебное заседание пройдет в суде Октябрьского района города Могилева в зале № 113. 

Как сообщил адвокат общественного деятеля, Сергею Петрухину предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса-статья 391, часть первая статьи 342 и статья 369. 

Блогера Александра Кабанова будут судить согласно части первой статьи 342 и статьи 369. 

Последнее письмо, приславшее на свободу и содержание которого было публично озвучено, от блогера Сергея Петрухина было датировано концом января. В нем сообщалось об ухудшении условий содержания.
 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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11 февраля, должно начаться судебное заседание над брестскими блогерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым. Однако суды состоятся не в Бресте, а в Могилеве.
 
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