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В Беларуси признали политзаключенными еще 7 человек

10.02.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси признали политзаключенными еще 7 человек.




Это Илья Смольский, осужденный в Бресте на год ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа по ст. 370 УК ("оскорбление государственных символов"), Владимир Шинкевич, осужденный в Орше на закрытом судебном заседании по ч. 1 ст. 368 УК ("оскорбление президента Республики Беларусь") на год и три месяца лишения свободы, Владимир Непомнящих, обвиненный и заключенный под стражу в Гомеле по ст. 366 ("угроза насилия в отношении должностного лица, в связи с исполнением им служебных обязанностей") и ст. 369 УК ("оскорбление должностного лица"), Владимир Михалко, обвиненный и заключенный под стражу также в Гомеле ("оскорбление президента Республики Беларусь"), Михаил Гладыш, осужденный в Витебске за "оскорбление должностного лица" на два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, Георгий Василенко, осужденный в Гомеле по ч. 1 ст. 339 ("хулиганство") за "свержение" государственного флага на два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, Володар Цурпанов, осужденный в Могилеве по ст. 391 УК ("оскорбление судьи или народного заседателя") на три года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Правозащитники считают их преследование и лишение свободы "политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения". Они требуют освобождения политзаключенных и прекращения уголовного преследования.

Количество политзаключенных в нашей стране составляет 246 человек. Накануне политзаключенными признали 11 человек.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Беларуси признали политзаключенными еще 7 человек.
 
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