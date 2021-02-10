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Майнер из России приобрёл 14 грузовиков оборудования для добычи биткоина
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как сообщает газета «Коммерсантъ», закупка была осуществлена в декабре прошлого года и сразу же на закупленном оборудовании стали добывать криптовалюту. Имена заказчиков, а также производителей оборудования не уточняется. Известно лишь, что на новом оборудовании развернули дата-центр в Братске (Иркутская область).
Речь идёт о поставке в нашу страну 20 тыс. специализированных устройств, предназначенных для добычи биткоинов. Суммарная мощность оборудования составляет 70 МВт. Сообщается, что этого достаточно для майнинга приблизительно 1,1 % от всей ёмкости мировой сети Bitcoin.
Нужно отметить, что обычно для добычи криптовалют применяются аппаратные решения ASIC — интегральные схемы специального назначения, рассчитанные на выполнение определённой задачи.
Участники рынка говорят, что, вероятнее всего, для майнинга в декабре прошлого года в РФ были доставлены именно устройства BTC ASIC. Стоимость ввезённого оборудования оценивается в 40–60 млн долларов США.
«По оценкам экспертов, оно [закупленное оборудование] способно обеспечить три месяца работы всего розничного рынка майнинга в стране. Такие сделки, отмечают эксперты, помогут России сохранить третье место по майнингу в мире», — говорится в сообщении.
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Закупка была осуществлена в декабре прошлого года.
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