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Выяснилась роль Пугачевой в разводе Николаева и Королевой

10.02.2021 19:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Выяснилась роль Пугачевой в разводе Николаева и Королевой
Архивное фото
Наташа Королева и Игорь Николаев развелись уже почти 20 лет назад.

Только сейчас Наташа решилась рассказать о причинах расставания с композитором. Более того, в их разрыве сыграла не последнюю роль Алла Пугачева.

Наташа Королева стала героиней шоу Андрея Малахова и рассказала об отношениях с Игорем Николаевым. По ее словам, к концу брака с артистом она поняла, что больше не может себя обманывать. Наташа подчеркнула, что Николаев – замечательный друг и музыкант, но с ним сложно жить из-за характера.

Алла Пугачева сразу поддержала Королеву в желании расстаться с Николаевым, хотя всегда относилась к артисту как к сыну.

«Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало», – призналась Наташа.
 
 
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Наташа Королева стала героиней шоу Андрея Малахова.
 
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