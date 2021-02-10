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«Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало», – призналась Наташа.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выяснилась роль Пугачевой в разводе Николаева и Королевой Наташа Королева стала героиней шоу Андрея Малахова.

Только сейчас Наташа решилась рассказать о причинах расставания с композитором. Более того, в их разрыве сыграла не последнюю рольстала героиней шоуи рассказала об отношениях с. По ее словам, к концу брака с артистом она поняла, что больше не может себя обманывать. Наташа подчеркнула, что Николаев – замечательный друг и музыкант, но с ним сложно жить из-за характера.Алла Пугачева сразу поддержала Королеву в желании расстаться с Николаевым, хотя всегда относилась к артисту как к сыну.