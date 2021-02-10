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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще семь человек
Источник материала: Навiны
Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще семь человек, их общее количество достигло 246, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
Политзаключенными признаны:
Илья Смольский (год ограничения свободы по ст. 370 Уголовного кодекса за надругательство над государственными символами);
Владимир Шинкевич (год и три месяца лишения свободы по ч. 1 ст. 368 за оскорбление президента);
Владимир Непомнящих (находится в гомельском СИЗО, обвинен по ст. 366 за угрозу насилия в отношении должностного лица и ст. 369 за оскорбление должностного лица);
Владимир Михалко (находится в гомельском СИЗО, обвинен по ч. 1 ст. 368);
Михаил Гладыш (два года ограничения свободы по ст. 369);
Георгий Василенко (два года ограничения свободы по ч. 1 ст. 339 за хулиганство — снятие государственного флага);
Володар Цурпанов (три года ограничения свободы по ст. 391 за оскорбление судьи или народного заседателя).
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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще семь человек, их общее количество достигло 246, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр...
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