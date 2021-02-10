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Задержан житель Рогачева, который «сливал» данные о милиционерах
Источник материала: ОНТ
Правоохранители установили личность пользователя запрещенного в Беларуси телеграм-канала – молодой парень собирал данные о работниках районной милиции и передавал их администратору ресурса. Об этом
Молодой человек, 23-летний житель Рогачева, свою вину признал и раскаялся. Проводится проверка, после чего действиям горожанина будет дана правовая оценка.
Фото: скриншот из видео МВД
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Правоохранители установили личность пользователя запрещенного в Беларуси телеграм-канала – молодой парень собирал данные о работниках районной милиции и...
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