Задержан житель Рогачева, который «сливал» данные о милиционерах

Источник материала: ОНТ

Правоохранители установили личность пользователя запрещенного в Беларуси телеграм-канала – молодой парень собирал данные о работниках районной милиции и передавал их администратору ресурса. Об этом сообщили в МВД.

Молодой человек, 23-летний житель Рогачева, свою вину признал и раскаялся. Проводится проверка, после чего действиям горожанина будет дана правовая оценка.





Фото: скриншот из видео МВД

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