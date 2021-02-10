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КХЛ подвела итоги 21-й игровой недели регулярного чемпионата
Источник материала: ОНТ
Континентальная хоккейная лига подвела итоги 21-й игровой недели регулярного чемпионата. Вновь – в топе игрок минского «Динамо».
Самый лучший силовой приём недели совершил защитник «зубров» Бреннан Менелл. Он провёл яркий «хит» в выездном матче против подмосковного «Витязя», эффектно прервав контратаку соперника. В нынешнем сезоне Менелл провёл 10 силовых приёмов. Следующий матч команда Крейга Вудкровта проведёт дома против московского «Динамо» 16 февраля.
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Континентальная хоккейная лига подвела итоги 21-й игровой недели регулярного чемпионата. Вновь – в топе игрок минского «Динамо». Самый лучший силовой приём недели...
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