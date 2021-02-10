КХЛ подвела итоги 21-й игровой недели регулярного чемпионата

Источник материала: ОНТ

Континентальная хоккейная лига подвела итоги 21-й игровой недели регулярного чемпионата. Вновь – в топе игрок минского «Динамо».

Самый лучший силовой приём недели совершил защитник «зубров» Бреннан Менелл. Он провёл яркий «хит» в выездном матче против подмосковного «Витязя», эффектно прервав контратаку соперника. В нынешнем сезоне Менелл провёл 10 силовых приёмов. Следующий матч команда Крейга Вудкровта проведёт дома против московского «Динамо» 16 февраля.

Фото: hockey.by

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