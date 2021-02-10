Мусиенко: протестные акции в стране не поддерживают 72,4% белорусов

Источник материала: ОНТ

Более 70% белорусов не поддерживают протестные акции в стране. Об этом сообщил директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, говоря об итогах социсследования «Социальное мышление», пишет БЕЛТА.

Фото БЕЛТА

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