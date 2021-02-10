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Банки предоставят займы белорусским производителям товаров и услуг для продажи за рубеж
Источник материала: ОНТ
Поддержка экспорта – один из приоритетов текущего пятилетия. Сегодня в Министерстве экономики прокомментировали положения Указа, который сделает механизм поддержки экспорта привлекательнее и доступнее.
Кредитование – один из инструментов. Банки предоставят займы белорусским производителям товаров и услуг для продажи за рубеж. Упростят и страхование экспортных рисков. Аналогичные условия предложат и заграничным покупателям.
Фото: БЕЛТА
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Поддержка экспорта – один из приоритетов текущего пятилетия. Сегодня в Министерстве экономики прокомментировали положения Указа, который сделает механизм...
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