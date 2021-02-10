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Банки предоставят займы белорусским производителям товаров и услуг для продажи за рубеж

10.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Банки предоставят займы белорусским производителям товаров и услуг для продажи за рубеж

Поддержка экспорта – один из приоритетов текущего пятилетия. Сегодня в Министерстве экономики прокомментировали положения Указа, который сделает механизм поддержки экспорта привлекательнее и доступнее.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси: «К возможности кредитования экспортных сделок с поддержкой государства будут допущены несколько банков. Второе глобальное изменение на этом фоне – возможность нашим предприятиям страховаться не только в "Белэксимгарантии", но и в других страховых компаниях – тоже к вопросу расширения самих страховых пакетов услуг и т.д., но и снижение стоимости в плане конкуренции. Для малого бизнеса снят предельный уровень, при котором можно было обращаться к экспортному кредитованию. Раньше это было 200 тыс. долларов, теперь снято такое пороговое значение».

Кредитование – один из инструментов. Банки предоставят займы белорусским производителям товаров и услуг для продажи за рубеж. Упростят и страхование экспортных рисков. Аналогичные условия предложат и заграничным покупателям.

Фото: БЕЛТА

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Поддержка экспорта – один из приоритетов текущего пятилетия. Сегодня в Министерстве экономики прокомментировали положения Указа, который сделает механизм...
 
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