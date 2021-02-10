Как провести День святого Валентина: 11 романтических идей и афиша событий в Минске

Источник материала: ОНТ

Осталось всего пару дней до самого романтичного праздника в году – праздника, когда влюбленные признаются друг другу в чувствах. Как же провести День святого Валентина, чтобы он стал незабываемым? Рассказываем.

1. Проведите вечер за романтическим ужином

Этот способ празднования точно самый популярный. Отнеситесь с душой к организации ужина – выберите оригинальное место: например, ресторан, в котором вы еще не были (но обязательно убедитесь, что это место хорошее и почитайте отзывы), или, наоборот, кафе, где прошло ваше первое свидание. Договоритесь с официантами заранее о небольшом сюрпризе для любимого (ой) – это может быть букет цветов или тортик в форме сердечка. А может быть в этот вечер вы решите сделать предложение руки и сердца?

Можно устроить романтический ужин и дома. Чтобы вы оба почувствовали себя причастными к этому вечеру, приготовьте его вместе. Тогда у вас получится не просто ужин, но и время, проведенное вместе. Украсьте стол цветами и ароматическими свечами – это создаст романтическую атмосферу.

2. Сходите в кино

Еще одна классика любого романтического свидания. Минские кинотеатры потихоньку возвращаются к прокатной деятельности, а значит на 14 февраля у вас точно есть выбор интересного кино!

Например, мультфильм «Душа» рассказывает про школьного учителя музыки Джо Гарднера, который случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени «22». Мультфильм идет в 18-ти кинотеатрах Минска, расписание можно посмотреть здесь .

Или оцените новый фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Картина набирает популярность и становится самой обсуждаемой новинкой месяца. Расписание сеансов смотрите здесь .

Либо выбирайте фильм на свой вкус. В кинотеатрах сейчас много всего интересного. Запасайтесь вкусняшками и приятного просмотра!

3. Закажите парную фотосессия

Совместная фотосессия в стиле Love story – это не только веселое и полное позитивных эмоций времяпровождение, но и приятные воспоминания, которые останутся с вами.

Выберите фотографа по душе, продумайте ваши образы, продумайте с фотографом стилистику съемки. Местом съемки может стать любимое место в городе: парк, кафе и даже ваша квартира. Главное довериться фотографу и друг другу, и не стесняться перед камерой.





4. Устройте совместное приключение

Это день можно также провести вместе за увлекательным занятием, подарит море положительных эмоций и заряд энергии! В качестве совместного приключения выберите любое активное развлечение: катание на тюбингах, санках или лыжах, стрельбу в тире, скалолазание или же полет в аэротрубе.

5. Послушайте музыку на концерте

В Молодежном театре эстрады 14 февраля в 17:00 состоится премьера карнавала музыки, юмора и танцы «Формула любви». По сюжету главный герой Граф Калиостро и его сподвижники пытаются найти уникальную алхимическую формулу, которая могла бы вызывать любовь. Но любовь, похоже, не хочет подчиняться формулам. Она запутывает наших героев и всё переворачивает с ног на голову, ведь, как известно, сильные чувства делают из людей безумцев. Подробности программы и билеты смотрите здесь .

В Большом театре Беларуси в День влюбленных состоится концерт MAINSTREAM.LOVE с участием Марты Данусевич и Тараса Присяжнюка. Солисты Большого театра Беларуси, выпускники Молодежной оперной программы Большого театра России супруги Тарас Присяжнюк и Марта Данусевич приглашают вас окунуться в романтический мир прекрасной музыки любви. Начало в 18:30. Подробности здесь .

Белгосфилармония приглашает окунуться в мир камерной музыки «Не только Танго». Концерт состоится 14 февраля в 19:00. Подробности и состав музыкантов смотрите здесь .

6. Проведите «медовые» выходные

Устройте себе маленький «медовый месяц» на День Святого Валентина. Можно выбраться на базу отдыха или снять номер в гостинице и провести выходные в прогулках в обнимку, за романтическими совместными трапезами или принимая спа-процедуры.

Еще можно отпраздновать День всех влюбленных в Музее «Панский маентак Сула». Все выходные вас ожидает насыщенная программа «Любовь как искусство»: психологические треннинги, экскурсии, концерты и субботняя вечерняя развлекательная программа в ресторане с вкусным ужином и дискотекой. Это будет интересно и очень романтично! Подробности здесь !

Смена обстановки поможет вам переключиться, отдохнуть от рабочих будней, и такие выходные по-настоящему запомнятся вам и вашей половинке.





7. Организуйте романтический квест

Любители оригинальных сюрпризов могут устроить для своей второй половинки романтический квест. Придумайте для игры небольшие сюрпризы, валентинки, записочки и спрячьте их по всей квартире или в месте, где вы планируете устроить квест.

В начале игры (это может быть с самого утра или ближе к вечеру) вручите и оставьте на видном месте первую подсказку – там должны быть указания как найти следующий сюрприз и следующую подсказку. И так далее. Хорошенько продумайте всю игру и каждый шаг. Эмоции вашей половинки будут незабываемыми!

8. Сходите в театр

Театральные площадки в День святого Валентина предлагают огромный выбор постановок о любви на любой вкус.

Музыкальный театр 14 февраля представит премьеру мюзикла в 2-х действиях «Ромео vs. Джульетта. XX лет спустя». Авторы решили пофантазировать, как бы Ромео и Джульетта прожили свою жизнь, если бы остались живы? Либреттист Карен Кавалерян и композитор Аркадий Укупник и труппа Белорусского государственного академического музыкального театра готова дать ответ на этот вопрос. Начало спектакля в 18:00. Подробности здесь .

В День влюбленных в Малом зале К/З «Минск» в 19:00 состоится премьера комедии «Искусство любить или 7 способов соблазнения». Зрители смогут оценить спектакль о любви, ведь именно любовь движет этим миром, какая бы она ни была – даже несчастная, комическая, дурацкая и нелепая. 18+. Билеты здесь .

Веселая комедия в истинно французском стиле «Сыграем в дружную семью» о запутанной семейной жизни подарит вам настоящие позитивные эмоции. Спектакль состоится в 18:00 в Молодежном театре. Подробности смотрите здесь .

Театр-студия киноактера для всех влюбленных представит музыкальную комедию «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу. «Пигмалион» – это история о возвышающей и облагораживающей любви, любви аристократа и простой девушки, которые встретились в Лондоне только потому, что на улице лил дождь. Но эта встреча стала по-настоящему судьбоносной. Начало спектакля – 19:00. Подробности здесь .

9. Посетите выставку

14 февраля у всех влюбленных есть последний шанс увидеть ледяную сказку и посетить Фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур «Мир кристаллов» в Ботаническому саду. Зимний ландшафт ботанического сада, ледовые и снежные скульптуры создадут сказочную атмосферу и праздничное настроение. Приходите с 10 до 18:00.

Можете сходить в музей Кота, который весь февраль посетителям романтическое настроение и уютную атмосферу. В музее можно вдоволь с котиками, познакомиться с произведения искусства и другими развлечениями на кошачью тематику. А в котокафе, расположенном в музее можно выпить горячий напиток и скушать сладенькое.

Посетите выставку «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» в НЦСИ на Независимости. На экспозиции представлены цветные литографии таких гениальных художников, как Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле – всего 60 графических произведений известнейших мастеров XX века. 18+. Выставка работает с 12 до 20:00. Все подробности смотрите здесь .





10. Устройте день совместного ничегонеделания

Об этом мечтает почти каждый человек, уставших после тяжелой рабочей недели. Устройте себе ленивый день! Утром поваляйтесь хорошенько в постели, неспешно позавтракайте вместе, проведите время за просмотром романтических комедий или настольной игрой, а вечером закажите вкусную пиццу. Такой день может оказаться намного более романтичным, чем любой другой!

11. Посетите минский зоопарк или дельфинарий

В День всех влюбленных 14 февраля Минский зоопарк организует бесплатный вход для обладателей имен Валентина и Валентин. Посетителей порадует большая открытая территория, а также выставки «Экзотариум», «Аквариум», «Террариум». Для создания романтической обстановки в зоопарке также оборудуют фотозону «Места для поцелуев», где посетители смогут сделать памятные снимки о праздничном дне.

А еще можно провести самый романтичный праздник в дельфинарии «Немо». В воскресенье, в День влюбленных в 12:00, 15:00 и 18:00 вас ждут незабываемые дневные представления с участием дельфинов и других морских млекопитающих, а в 21:00 – романтическое ночное шоу, объединяющее сердца, на котором вас ожидают живая музыка, акробатические и танцевальные номера, розыгрыши ценных призов и подарков, талантливые морские артисты и море любви!





Фото: Pinterest

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