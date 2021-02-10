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Тела двух мужчин были обнаружены в Городокском районе
Источник материала: ОНТ
Двое мужчин погибли в Городокском районе (Витебская область) после того, как решили переночевать в автомобильном фургоне на территории одного из местных предприятий. Об этом
По информации правоохранителей, вечером 7 февраля двое мужчин в возрасте 54 и 57 лет приехали в Городокский район и решили, с разрешения знакомого, переночевать в автофургоне (кунг) на территории предприятия. С собой они перевозили газовую горелку и баллон с бытовым газом, чтобы иметь возможность приготовить еду и согреться.
Днем 9 февраля работник предприятия открыл дверь фургона. Он ощутил запах газа и услышал шипение газового баллона. Перекрыв газ, работник стал будить мужчин, однако те были мертвы.
По предварительной версии, мужчины погибли в результате отравления газом после того, как горелка затухла.
Фото СК
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Двое мужчин погибли в Городокском районе (Витебская область) после того, как решили переночевать в автомобильном фургоне на территории одного из местных...
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