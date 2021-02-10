ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тела двух мужчин были обнаружены в Городокском районе

10.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Тела двух мужчин были обнаружены в Городокском районе

Двое мужчин погибли в Городокском районе (Витебская область) после того, как решили переночевать в автомобильном фургоне на территории одного из местных предприятий. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По информации правоохранителей, вечером 7 февраля двое мужчин в возрасте 54 и 57 лет приехали в Городокский район и решили, с разрешения знакомого, переночевать в автофургоне (кунг) на территории предприятия. С собой они перевозили газовую горелку и баллон с бытовым газом, чтобы иметь возможность приготовить еду и согреться.

Днем 9 февраля работник предприятия открыл дверь фургона. Он ощутил запах газа и услышал шипение газового баллона. Перекрыв газ, работник стал будить мужчин, однако те были мертвы.


Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Опрошены возможные свидетели, проводится проверка.

По предварительной версии, мужчины погибли в результате отравления газом после того, как горелка затухла.

Фото СК

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое мужчин погибли в Городокском районе (Витебская область) после того, как решили переночевать в автомобильном фургоне на территории одного из местных...
 
Новости дня
Новости разные
 
История женщины-руководителя концерна легкой промышленности. Смотрите на ОНТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by