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Президенту доверяют 66,5% белорусов – социсследование

10.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президенту доверяют 66,5% белорусов – социсследование

Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей Беларуси. Об этом сообщил директор Аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, говоря об итогах социсследования «Социальное мышление», которое проводилось в преддверии VI Всебелорусского народного собрания. Об этом пишет БЕЛТА.

Опрос общественного мнения проводил по всей республике по заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» совместно с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами.

Для фиксации данных опроса использовались бумажные анкеты и планшеты, было опрошено 9896 респондентов из 108 населенных пунктов со всей страны. При этом соблюдался принцип репрезентативности для населения в возрасте от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания людей. Статистическая ошибка выборки – не более 2,5%.

Перед двухэтапным полевым исследованием проходил телефонный опрос, который позволил подготовить необходимый инструментарий и выработать тактику сбора первичной социологической информации.

Фото: БЕЛТА


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Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей Беларуси. Об этом сообщил директор Аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, говоря об итогах социсследования...
 
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