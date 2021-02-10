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Президенту доверяют 66,5% белорусов – социсследование
Источник материала: ОНТ
Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей Беларуси. Об этом сообщил директор Аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, говоря об итогах социсследования «Социальное мышление», которое проводилось в преддверии VI Всебелорусского народного собрания. Об этом
Опрос общественного мнения проводил по всей республике по заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» совместно с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами.
Для фиксации данных опроса использовались бумажные анкеты и планшеты, было опрошено 9896 респондентов из 108 населенных пунктов со всей страны. При этом соблюдался принцип репрезентативности для населения в возрасте от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания людей. Статистическая ошибка выборки – не более 2,5%.
Перед двухэтапным полевым исследованием проходил телефонный опрос, который позволил подготовить необходимый инструментарий и выработать тактику сбора первичной социологической информации.
Фото: БЕЛТА
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Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей Беларуси. Об этом сообщил директор Аналитического центра Ecoom Сергей Мусиенко, говоря об итогах социсследования...
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