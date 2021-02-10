Прогноз погоды на 11 февраля: сильный снег и порывистый ветер – обстановка на дорогах будет сложной

Источник материала: ОНТ

Не успели белорусы прийти в себя после прошедших накануне снегопадов, как надо готовиться к новым. Передышка оказалась короткой. В четверг очередной активный циклон принесет в страну ненастье. Обстановка на дорогах будет сложной.

11 февраля погоду будет определять активный атмосферный фронт от циклона с центром над Украиной. Медленно смещаясь на северо-восток, он принесет пасмурную, холодную, ветреную и снежную погоду. Хуже всего ситуация будет на юго-востоке страны.

В четверг облачно. Во многих районах пройдет снег. Днем по юго-востоку временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Влажность до 90%. Гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Атмосферное давление будет расти.

Утром температура от -12°C по юго-западу, до -19°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 7–9 градусов прохладнее.

В середине дня – от -8°C по Брестской области до -14°C по Витебской.

К вечеру мороз немного усилится – -12°C…-15°C.

В пятницу ожидаются сложные погодные условия. Метеоусловия будет формировать ветреная тыловая часть циклона, который с территории Украины направится на центральные районы Европейской части России. Облачно. Временами снег, метель; по юго-востоку – сильный снег, на дорогах снежные заносы. Ветер северный порывистый, ночью местами, утром и днем на большей части страны – сильный порывистый. Температура воздуха ночью -13…-18°C, днем – -10°C…-15°C. В выходные сохранится северный порывистый ветер. Снег, метель, снежные заносы.

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