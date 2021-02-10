ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ток-шоу, прямые включения и выездные площадки: телеканал ОНТ готовит информационное сопровождение VI Всебелорусского народного собрания

10.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ток-шоу, прямые включения и выездные площадки: телеканал ОНТ готовит информационное сопровождение VI Всебелорусского народного собрания

Телеканал ОНТ готовит информационное сопровождение Всебелорусского народного собрания. Мы будем не только держать вас в курсе происходящего во Дворце Республики, но и два дня активно обсуждать и комментировать события в наших студиях и на выездных площадках, в формате ток-шоу, интервью, прямых включений и стримов.


11 февраля утренний новостной эфир продолжится в студии, где соберутся эксперты. Также ждём делегатов, которые буквально за час до начала форума поделятся своими мыслями и ожиданиями, вспомнят историю и опыт Всебелорусского собрания, поговорят о том, почему это событие важно для каждого белоруса. Затем – прямой эфир из Дворца Республики – телеканал ОНТ в режиме реального времени покажет приветствие Президента и первые часы работы народного форума. Продолжим рассказывать главное в эфире новостей – включения из собственной студии в нескольких шагах от зала, где говорят о будущем страны, каждые два часа. Съёмочные группы ОНТ уже работают во Дворце Республики над подготовкой передачи эксклюзивной и оперативной информации.

В полдень пятницы – во второй день собрания – каждый зритель снова может оказаться в зале вместе с делегатами. Прибытие Александра Лукашенко на площадку телеканал ОНТ покажет в прямом эфире. Завершится двухдневный информационный марафон в пятницу в 21:15. Первые итоги VI Всебелорусского народного собрания – из студии специального ток-шоу ОНТ. Делегаты, эксперты, журналисты – все, кому важно принять участие в формировании будущего независимой Беларуси, расскажут, что их волнует и какие выводы можно сделать о важнейшем политическом событии страны. Два дня в эфире ОНТ – концентрация самых важных событий Беларуси, за которыми будет следить весь мир. Мы поможем узнавать всё первыми!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал ОНТ готовит информационное сопровождение Всебелорусского народного собрания. Мы будем не только держать вас в курсе происходящего во Дворце...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко без усов, Путин на побегушках. Топ-8 снимков из открытого фотоархива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by