Ток-шоу, прямые включения и выездные площадки: телеканал ОНТ готовит информационное сопровождение VI Всебелорусского народного собрания

Источник материала: ОНТ

Телеканал ОНТ готовит информационное сопровождение Всебелорусского народного собрания. Мы будем не только держать вас в курсе происходящего во Дворце Республики, но и два дня активно обсуждать и комментировать события в наших студиях и на выездных площадках, в формате ток-шоу, интервью, прямых включений и стримов.





11 февраля утренний новостной эфир продолжится в студии, где соберутся эксперты. Также ждём делегатов, которые буквально за час до начала форума поделятся своими мыслями и ожиданиями, вспомнят историю и опыт Всебелорусского собрания, поговорят о том, почему это событие важно для каждого белоруса. Затем – прямой эфир из Дворца Республики – телеканал ОНТ в режиме реального времени покажет приветствие Президента и первые часы работы народного форума. Продолжим рассказывать главное в эфире новостей – включения из собственной студии в нескольких шагах от зала, где говорят о будущем страны, каждые два часа. Съёмочные группы ОНТ уже работают во Дворце Республики над подготовкой передачи эксклюзивной и оперативной информации.

В полдень пятницы – во второй день собрания – каждый зритель снова может оказаться в зале вместе с делегатами. Прибытие Александра Лукашенко на площадку телеканал ОНТ покажет в прямом эфире. Завершится двухдневный информационный марафон в пятницу в 21:15. Первые итоги VI Всебелорусского народного собрания – из студии специального ток-шоу ОНТ. Делегаты, эксперты, журналисты – все, кому важно принять участие в формировании будущего независимой Беларуси, расскажут, что их волнует и какие выводы можно сделать о важнейшем политическом событии страны. Два дня в эфире ОНТ – концентрация самых важных событий Беларуси, за которыми будет следить весь мир. Мы поможем узнавать всё первыми!

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