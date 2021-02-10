Споры с правоохранителем после нарушения ПДД привели к уголовному делу

Источник материала: ОНТ

Мужчина в Солигорске перешел дорогу в неположенном месте, на что обратил внимание инспектор ГАИ. Дальнейшее разбирательство привело к разговору в отделении милиции и уголовному делу. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел вечером 5 февраля в Солигорске, когда 47-летний местный житель в неположенном месте перешел дорогу. Его остановил сотрудник ГАИ.

Как оказалось, мужчина был без паспорта, а личные данные, которые он назвал, не значились в базах данных. Для установления личности нарушителя попросили проехать в РОВД.

За публичное оскорбление правоохранителя было возбуждено уголовное дело.





Фото: скриншот из видео МВД

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