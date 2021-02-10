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В гандбольной Лиге чемпионов польский клуб «Кельце» одержал очередную победу

10.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В гандбольной Лиге чемпионов польский клуб «Кельце» одержал очередную победу

Продолжается розыгрыш гандбольной Лиги чемпионов. Польский клуб «Кельце» одержал очередную победу и возглавил группу «А».

Встреча в Польше прошла с преимуществом хозяев: по ходу игры они несколько раз вели с перевесом в семь мячей. Во втором тайме гости были близки к спасению, но «Кельце» смог одержать победу. Итоговый счёт – 32:30. Таким образом, польский клуб лидирует в группе «А» – 15 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Фленсбурга». На третьем месте – «Мешков Брест» (9 очков). Ближайший матч Лиги чемпионов команда Рауля Алонсо проведёт завтра против «Кельце».

Фото: ligasporta.com.ua



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Теги: Брест
 
 
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Продолжается розыгрыш гандбольной Лиги чемпионов. Польский клуб «Кельце» одержал очередную победу и возглавил группу «А». Встреча в Польше прошла с преимуществом...
 
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