|
В гандбольной Лиге чемпионов польский клуб «Кельце» одержал очередную победу
Источник материала: ОНТ
Продолжается розыгрыш гандбольной Лиги чемпионов. Польский клуб «Кельце» одержал очередную победу и возглавил группу «А».
Встреча в Польше прошла с преимуществом хозяев: по ходу игры они несколько раз вели с перевесом в семь мячей. Во втором тайме гости были близки к спасению, но «Кельце» смог одержать победу. Итоговый счёт – 32:30. Таким образом, польский клуб лидирует в группе «А» – 15 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Фленсбурга». На третьем месте – «Мешков Брест» (9 очков). Ближайший матч Лиги чемпионов команда Рауля Алонсо проведёт завтра против «Кельце».
Фото: ligasporta.com.ua
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается розыгрыш гандбольной Лиги чемпионов. Польский клуб «Кельце» одержал очередную победу и возглавил группу «А». Встреча в Польше прошла с преимуществом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)