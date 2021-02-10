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Смотрите онлайн VI Всебелорусское народное собрание на ОНТ

10.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смотрите онлайн VI Всебелорусское народное собрание на ОНТ

11 и 12 февраля 2021 года в Минске пройдет важнейшее политическое событие этого года – Всебелорусское народное собрание. 

Поистине это традиционный народный форум, на котором делегаты со всех уголков Беларуси определят, каким путем развития пойдет Беларусь в следующие 5 лет. В форуме принимает участие и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Смотреть онлайн Всебелорусское народное собрание можно в хорошем качестве HD на youtube-канале ОНТ и на сайте ONT.BY!

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Теги: Минск
 
 
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11 и 12 февраля 2021 года в Минске пройдет важнейшее политическое событие этого года – Всебелорусское народное собрание. Поистине это традиционный народный форум, на...
 
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