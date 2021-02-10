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Смотрите онлайн VI Всебелорусское народное собрание на ОНТ
Источник материала: ОНТ
11 и 12 февраля 2021 года в Минске пройдет важнейшее политическое событие этого года – Всебелорусское народное собрание.
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11 и 12 февраля 2021 года в Минске пройдет важнейшее политическое событие этого года – Всебелорусское народное собрание. Поистине это традиционный народный форум, на...
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