Смотрите онлайн VI Всебелорусское народное собрание на ОНТ

Источник материала: ОНТ

11 и 12 февраля 2021 года в Минске пройдет важнейшее политическое событие этого года – Всебелорусское народное собрание.



Поистине это традиционный народный форум, на котором делегаты со всех уголков Беларуси определят, каким путем развития пойдет Беларусь в следующие 5 лет. В форуме принимает участие и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Смотреть онлайн Всебелорусское народное собрание можно в хорошем качестве HD на youtube-канале ОНТ и на сайте ONT.BY!





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