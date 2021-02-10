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Работники ГАИ помогли автолюбителю спасти косулю в Пружанском районе (ВИДЕО)

10.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Работники ГАИ помогли автолюбителю спасти косулю в Пружанском районе (ВИДЕО)

В Пружанском районе милиционеры совместно с автолюбителем спасли косулю из ледяного плена. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел недалеко от деревни Ясень. Работники ГАИ заметили автомобиль, припаркованный на обочине дороги, и решили остановиться, чтобы узнать, не требуется ли какая-либо помощь. Как оказалось, помочь требовалась, но не людям, а лесному зверю.

Водитель рассказал, что, когда он ехал по дороге, прямо перед машиной пробежала косуля, после чего исчезла в поле. Автовладелец пояснил, что остановился и пошел посмотреть, что случилось с животным. Выяснилось, что косуля хотела перебежать узкую речку по льду, но поскользнулась и упала. В результате животное не могло двигаться дальше: копыта скользили по льду.

Предложение помощи от милиционеров пришлось как нельзя кстати. Пока правоохранитель держал за руку мужчину, тот выталкивал животное на снег. После этого лесной обитатель был спасен.


Фото: pixabay

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В Пружанском районе милиционеры совместно с автолюбителем спасли косулю из ледяного плена. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома. Случай произошел...
 
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