Источник материала: ОНТ

Испанские страсти с битьём посуды. В Мадриде рестораторы бьют тарелки, требуя помощи от властей.





До пандемии Испания была мировым лидером по числу кафе, баров и ресторанов. В сфере общепита работали около двух миллионов человек, которые приносили стране почти 5% ВВП. В период локдауна прибыль этого бизнеса резко упала, 80 тысяч компаний закрылись, оставив без работы 400 тысяч человек.

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