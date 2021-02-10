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В Мадриде рестораторы бьют тарелки, требуя помощи от властей
Источник материала: ОНТ
Испанские страсти с битьём посуды. В Мадриде рестораторы бьют тарелки, требуя помощи от властей.
До пандемии Испания была мировым лидером по числу кафе, баров и ресторанов. В сфере общепита работали около двух миллионов человек, которые приносили стране почти 5% ВВП. В период локдауна прибыль этого бизнеса резко упала, 80 тысяч компаний закрылись, оставив без работы 400 тысяч человек.
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Испанские страсти с битьём посуды. В Мадриде рестораторы бьют тарелки, требуя помощи от властей. До пандемии Испания была мировым лидером по числу кафе, баров и...
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