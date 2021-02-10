Источник материала: ОНТ

В Германии завели дело на создателя собственной вакцины от COVID-19. Препарат он испытывал на себе, своей семье и добровольцах.





Врач и бизнесмен, у которого лаборатория в Любеке, ещё весной разработал вакцину. Испытывал сразу же на людях без какого-либо разрешения. Всего добровольцев было 65, а также сам профессор, его жена и дети. Доктор уверяет: после его уколов у пациентов появлялись антитела. И попытался зарегистрировать свой препарат. Но, не ожидая того, стал фигурантом дела о нарушении закона о лекарственных средствах.

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