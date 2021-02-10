История женщины-руководителя концерна легкой промышленности. Смотрите на ОНТ

Источник материала: ОНТ

Сильные и женственные! С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность, процветание и воспитание достойного молодого поколения белорусов.





Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект! В нем каждую неделю мы будем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, каждая из которых старается сделать мир чуточку лучше и начинает с себя. Героиня, которую первой представит наш телеканал, руководитель концерна легкой промышленности Татьяна Лугина. Что помогает женщине быть строгим руководителем, но оставаться чуткой и нежной? Ей есть что сказать. Смотрите сразу после вечернего выпуска новостей в 21:10.

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