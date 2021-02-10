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Журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана оставили за решеткой

10.02.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана оставили за решеткой

  • 10.02.2021, 19:24
Журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана оставили за решеткой
Любовь Лунева

Лукашенковский суд посчитал опрос людей «мелким хулиганством».

Суд Советского района Минска 10 февраля осудил на административный арест журналистов телеканала "Белсат" Любовь Лунёву и Дмитрия Солтана. Судья Марина Фёдорова признала их виновными в "мелком хулиганстве". Солтан получил 15 суток, Лунёва — 10.

Журналистов задержали 9 февраля в районе площади Победы, когда они делали опрос людей. Они находятся в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Та же Фёдорова осудила в среду на 15 суток преподавателя кафедры криминалистики юрфака БГУ Ярослава Кота.

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Теги: Минск
 
 
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Лукашенковский суд посчитал опрос людей «мелким хулиганством».
 
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