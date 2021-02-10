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Журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана оставили за решеткой
Источник материала: Хартия'97
Журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана оставили за решеткой
Лукашенковский суд посчитал опрос людей «мелким хулиганством».
Суд Советского района Минска 10 февраля
Журналистов задержали 9 февраля в районе площади Победы, когда они делали опрос людей. Они находятся в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.
Та же Фёдорова осудила в среду на 15 суток преподавателя кафедры криминалистики юрфака БГУ Ярослава Кота.
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Лукашенковский суд посчитал опрос людей «мелким хулиганством».
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