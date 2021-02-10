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Как живет самая протестная семья белорусского спорта

10.02.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как живет самая протестная семья белорусского спорта

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  • 10.02.2021, 19:07
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Как живет самая протестная семья белорусского спорта
фото: by.tribuna.com

Многоборцы Андрей Кравченко и Яна Максимова не смогли промолчать после фальсификации выборов.

Многоборцы Андрей Кравченко и Яна Максимова – герои нового «ЧестнОК».

Андрей Кравченко – топовый белорусский многоборец, который много лет числился на службе в КГБ. После фальсификаций выборов в Беларуси и насилия со стороны ОМОНа над обычными белорусами он не смог промолчать, пишет «Трибуна».

Вице-чемпион Олимпиады стал первым, кто подписал открытое письмо спортсменов за честные выборы. После к нему на «серьезный разговор» приезжал замминистра спорта в компании двух сопровождающих из мира единоборств, а затем Андрей оказался за решеткой, из-за чего пропустил день рождения дочки.

Все это переживала супруга Яна Максимова, ставшая 2000-м подписанном письма SOS_BY. К слову, девушка недавно вернулась в большой спорт, выиграв чемпионат Беларуси по пятиборью.

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Многоборцы Андрей Кравченко и Яна Максимова не смогли промолчать после фальсификации выборов.
 
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