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В четверг в Беларуси ожидается до -20 градусов

10.02.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В четверг в Беларуси ожидается до -20 градусов

  • 10.02.2021, 18:38
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В четверг в Беларуси ожидается до -20 градусов
фото: tut.by

Синоптики прогнозируют сильный снег и метель.

Сильный снег и метель ожидаются в Беларуси 11 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Во многих районах страны пройдет небольшой снег. Днем по юго-востоку республики ожидается снег, временами сильный, метель, на дорогах будут снежные заносы. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер будет восточный, северо-восточный 4-9 м/с, днем по юго-востоку - порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 8 до минус 14 градусов. Ночью по северной половине страны ожидается 15-20 градусов мороза.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях и объявили на 11 февраля оранжевый уровень опасности в связи с сильным снегом, метелью и снежными заносами на дорогах по юго-востоку страны.

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Синоптики прогнозируют сильный снег и метель.
 
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