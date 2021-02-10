Посольство Швеции в Минске не знает, что делать с белорусами, которые скрываются на его территории









Эти два человека по-прежнему находятся на территории посольства. Мы действуем в соответствии с обстоятельствами, включая вопросы защиты и безопасности, и ведем диалог», — сообщили изданию в МИД Швеции.





По данным AFP, работники посольства не хотят провоцировать белорусские власти или вынуждать их реагировать, а также привлекать к себе внимание.





Для Швеции эта проблема совсем неожиданная, в истории было очень мало подобных случаев», — говорит источник.





Кроме того, издание обращает внимание, что в ноябре министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что отец и сын проникли в посольство «незаконно», и отметила, что посольство в Минске не является территорией Швеции.





Президент правозащитной организации Ostgruppen Мартин Уггла, комментируя ситуацию, предположил, что передавать белорусов милиции посольство не хочет, но и не готово к ситуации, когда другие люди начнут приходить с просьбами об убежище. Выход он видит в возможности добиться гарантий от белорусских властей, что мужчины не будут арестованы, или в сопровождении посольством двух белорусов до литовской или польской границы.