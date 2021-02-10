Свобода дороже: как Москве добиться успеха в конфронтации с Западом?

Источник материала: Sputnik Беларусь

К сожалению, далеко не все современные западные политики могут похвастаться подобной мудростью. С момента Великой Победы советского народа над нацизмом прошло всего 75 лет, а немецкие дипломаты снова пытаются разговаривать с Россией на языке ультиматумов. Здесь уж либо история некоторых ничему не учит, либо "горбатого могила исправит", однако отношения России с Западом находятся в наихудшей фазе с момента окончания холодной войны и вряд ли Москву можно обвинить в их разрушении.

Кто играет резиновыми куклами?

"Навальный должен быть немедленно освобожден", - потребовал в своем Twitter министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Конечно, непонятно, с какого перепугу глава внешнеполитического ведомства Германии решил, что может давать указания российскому правосудию, а также интересно как Маас представляет себя процедуру "немедленного освобождения" человека, в отношении которого уже вынесен обвинительный приговор, однако определенная тенденция налицо.

Коллективный Запад, в том числе Германия, считают себя вправе не только готовить политический десант для высадки в России, но и добиваться для своих подопечных особых условий, индульгенции от правосудия, а затем, вероятно, и передачи власти. Появление толпы европейских послов на суде над Алексеем Навальным с целью оказать определенное воздействие на итоги разбирательства недвусмысленно свидетельствует именно об этом.

Дальше больше – и вот уже функционеры ФБК Леонид Волков и Владимир Ашурков принимают участие в видеоконференции стран ЕС, США, Великобритании и Украины, организованной постпредством Польши в Брюсселе, где фактически выпрашивают ввести санкции против России. Примечательно, что ранее с подобными призывами в комитете по международным делам Европарламента уже выступал осужденный Алексей Навальный. Причем политик не просто заявлял о необходимости санкционного давления, но подробно расписывал возможные меры, которые могут наиболее остро отразиться на положении российского государства, нанести наибольший ущерб.

Позиция Кремля в этой связи понятна: т.н. "Фонд борьбы с коррупцией", возглавляемый А. Навальным и уже упомянутыми деятелями, в очередной раз подтвердил свой статус "иностранного агента", то есть, субъекта, действующего в интересах, под контролем и за счет денежных средств зарубежных государств. Однако возникает также вопрос экспертной правовой оценки активности представителей ФБК: нет ли в их действиях состава преступления с квалификацией по ст. 275 УК РФ "Государственная измена"? Возможно, пора раз и навсегда положить конец порочной практике западных государств сначала надувать политических резиновых кукол, а потом использовать их для враждебных акций, в том числе озвучивания тезисов относительно введения санкций, где агенты влияния выступают в роли пострадавших?

Причем подобная практика будет полностью вписываться в правовые каноны Запада, в первую очередь США, где уже более 80 лет действует весьма жесткое законодательство в отношении иностранных агентов и любых аспектов зарубежного влияния на внутриполитические процессы.

Дело принципа

Вместе с тем необходимо констатировать, что и на настоящем этапе попытки разговаривать с Москвой на языке ультиматумов не приводят к желаемым для Запада результатам. В отношении Навального было проведено объективное судебное разбирательство, по результатам которого он был осужден за совершение экономических преступлений, невзирая на стремление ЕС и США придать данному делу политическую окраску.

Также принципиально российская сторона отреагировала на деятельность зарубежных посольств, направленную на практическую поддержку протестного движения в России. В результате дипломатам Швеции, Польши и ФРГ было предложено покинуть Российскую Федерацию в связи с объявлением personae non gratae, после того как данные иностранцы приняли активное участие в несанкционированных акциях протеста в Москве и Санкт-Петербурге, что никак не соответствует заявленным целям их присутствия на территории России.

Особо здесь надо отметить роль Польши, которая наряду со странами Балтии старается быть "любимой женой" Вашингтона в Европе. Польша сыграла роль первой скрипки в неудавшейся цветной революции в Беларуси, а сейчас поляки пытаются перетянуть на себя одеяло у Германии в качестве основного застрельщика конфронтации с РФ. Польша и Прибалтика даже готовят на опережение собственный пакет санкций по "кейсу Навального", таким образом подталкивая сонную европейскую бюрократию к более решительным действиям.

Ничего удивительного здесь нет, так как "Люблинский треугольник", "Междуморье" или "санитарный кордон" как раз и задумывался в качестве острия копья, направленного против России и с целью поддержания российско-европейских отношений в состоянии перманентной конфронтации. Другой вопрос: соответствует ли подобный подход интересам Германии, о которых весьма прагматично высказался Герхард Шредер. Однако в ФРГ весьма сильно евроатлантическое лобби, а в плане политики и безопасности страна фактически зависит от США. Робкие попытки Берлина взять себе больше суверенитета в данных сферах весьма настороженно воспринимаются американцами, которые в прямом смысле следят за своими союзниками (достаточно вспомнить историю с прослушкой спецслужбами США переговоров Ангелы Меркель).

Не исключено, что вся эта история с Навальным, помимо попыток повлиять на внутриполитическую ситуацию в РФ, была направлена также на срыв проекта "Северный Поток 2", за который немцы держались до последнего. Заинтересованность США в расширении своего присутствия на энергетическом рынке Европы представляется очевидной, а игра под чужим флагом, в данном случае поляков, прибалтов, "жертв" из российской оппозиции – излюбленный прием стратегов из Лэнгли.

Что касается Москвы, то единственно правильным вариантом остается продолжение принципиальной политической линии, когда с одной стороны никто не отказывается от диалога, а с другой – никаких уступок в области суверенитета. Успешность подобных подходов в начале 90-х годов прошлого века наглядно доказал Китай, когда, несмотря на усилия мэтров американской дипломатии Киссинджера и Бжезинского, не поддался нажиму Запада в области "прав человека" и суверенным путем добился значительных успехов, став фактически первой экономикой мира.