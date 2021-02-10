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Из Mercedes GLS вытащили рюкзак. Предполагаемый злоумышленник попал на видео (видео)

10.02.2021 19:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратился читатель Андрей, у которого из машины украли рюкзак. Свидетелем инцидента стал мужчина, который последовал за предполагаемым злоумышленником и снял его на видео. 

Все случилось вчера (9 февраля) примерно в 20:20 на улице Танка. По показаниям свидетеля, молодой человек разбил стекло в Mercedes GLS. Очевидец какое-то время преследовал парня и снимал в это время видео. Позже стало известно, что из Mercedes пропал рюкзак с ценными вещами внутри.

«Я оставил рюкзак на втором ряду машины. Сам виноват: даже не прикрыл рюкзак ничем. Стекла в автомобиле тонированы, снаружи ничего не видно, но это, как видите, не помогло. Я отлучился буквально на час — пошел с ребенком в спортзал. О том, что в моей машине разбили стекло, я узнал после звонка из милиции. Им об инциденте сообщил свидетель, который и записал это видео. В рюкзаке был MacBook, документы, ключи, банковские карточки (их я уже заблокировал), кнопочный рабочий телефон и рублей 300 наличными. Машина не застрахована по каско. Я ее купил всего четыре дня назад. Новое стекло уже заказал. Свидетель сказал, что не был уверен, что парень что-то вытащил из машины, хотя и отметил, что рюкзак не очень-то подходил к общему внешнему виду молодого человека. Это достаточно дорогой кожаный рюкзак Piquadro. Я его узнал на видео. Милиция составила протокол, сейчас этого парня ищут», — сообщил нам владелец Mercedes.

Из Mercedes GLS вытащили рюкзак. Предполагаемый злоумышленник попал на видео (видео)

По словам потерпевшего, больше всего ему жалко ноутбука, где были важные программы для работы, а также ключей и документов, тоже связанных с бизнесом. Андрей надеется, что кто-нибудь опознает злоумышленника по видео.

Из Mercedes GLS вытащили рюкзак. Предполагаемый злоумышленник попал на видео (видео)

 
 
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В редакцию Onliner обратился читатель Андрей, у которого из машины украли рюкзак. Свидетелем инцидента стал мужчина, который последовал за предполагаемым...
 
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