Как живет самая протестная семья белспорта: муж встретил ДР дочери в тюрьме, жена была готова к драке с замминистра

Источник материала: Салiдарнасць

Андрей Кравченко – топовый белорусский многоборец, который много лет числился на службе в КГБ. После фальсификаций выборов в Беларуси и насилия со стороны ОМОНа над обычными белорусами он не смог промолчать.

Вице-чемпион Олимпиады стал первым, кто подписал открытое письмо спортсменов за честные выборы. После к нему на «серьезный разговор» приезжал замминистра спорта в компании двух сопровождающих из мира единоборств, а затем Андрей оказался за решеткой, из-за чего пропустил день рождения дочки.

Все это переживала супруга Яна Максимова, ставшая 2000-м подписанном письма SOS_BY.





К слову, девушка недавно вернулась в большой спорт, выиграв чемпионат Беларуси по пятиборью. Александр Ивулин сгонял в гости к самой протестной паре белорусского спорта, чтобы сделать новое видео на канал «ЧестнОК».

Андрей Кравченко, в частности, рассказал, что его пугает больше всего в нынешней ситуации в стране:

– Сейчас в стране нет никаких честных судов, беззаконие, несправедливость, необоснованная агрессия по отношению к белорусам. Не расследуются преступления — самое страшное, что может быть. Одна группа людей может творить, что хотят. Хотя эта группа нанята народом и они должны служить народу. А получается, что мы рабы.