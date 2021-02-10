Лукашенко без усов, Путин на побегушках. Топ-8 снимков из открытого фотоархива

Источник материала: Салiдарнасць

Но новом интернет-портале правителя выложили порцию редких фото. «Салідарнасць» выбрала свою версию самых интересных кадров.





Возможно, после этого кое-кому будет трудно заснуть, но правда жизни как она есть.





Летом 1995 года Александр Лукашенко прилетел к мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, у которого Владимир Путин был «мальчиком на побегушках».

Белорусский правитель чиновника тогда не запомнил. В 2019-м Лукашенко рассказал, что о той встрече ему напомнил сам Путин: «Я говорю: мы с тобой давно знакомы, а где мы познакомились? Он: а ты помнишь, как ты в Питер приезжал? Я: помню! Он: а кто тебя встречал? Я: Ну тогда помню».

Прошло четверть века, обоим уже под 70, но, даже несмотря на протесты населения, из власти знакомые уходить отказываются.





В первые годы правления Лукашенко старался быть ближе к народу. Это «Дажынкі-1996». Потом Победители «Дожинок» вынуждены были два часа стоять под дождем, ожидая правителя .





И одевался правитель попроще. Это фото сделано во время субботника.





Лукашенко и картошка – не только анекдот, но и реальная история.





Справа – Василий Леонов. В должности секретаря Могилевского обкома партии он дал согласие на назначение Лукашенко директором совхоза «Городец». Будучи министром сельского хозяйства был задержан по обвинению во взяточничестве. После тюремного срока участвовал в оппозиционной деятельности.





Первый визит к Муаммару Каддафи в 2000 году. Спустя десятилетие правитель Ливии, не пожелавший добровольно оставить власть, был убит.





Пресс-служба правителя не постеснялась выложить фото, как в 1999-м правитель на саммите ОБСЕ хватал за руку президента США Билла Клинтона, чтобы иметь возможность хотя бы немного поговорить с ним.