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Участники Всебелорусского народного собрания съезжаются в Минск

10.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Завтра в Минске состоится Всебелорусское народное собрание. На нем обсудят социально-экономическое развитие страны на ближайшие пять лет. Участники форума прибывают в столицу – едут со всех регионов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Ожидают 2700 участников. Это представители разных регионов страны различных профессий и социальных групп. Больше всего представителей предприятий промышленности, строительства и транспорта. Работников социально-культурной сферы и журналистов тоже немало. Если говорить о возрасте, то в основном, делегатам от 41 года до 50 лет.

«Считаю, что актуальным будет обсудить вопросы непрерывного образования, подготовки молодых специалистов. А также укрепления материально-технической базы учреждений профессионального образования», – сказала делегат VI Всебелорусского народного собрания Лилия Чеча.

«Волнует и государственная поддержка нас как фермеров, кредитование, выделение техники», – отметил делегат Виталий Секержицкий.

На протяжении последних нескольких месяцев делегаты форума участвовали в работе диалоговых площадок. Обсуждали то, что сейчас волнует белорусов, и собирали предложения по развитию страны. На шестом народном собрании должны принять программу, как страна будет жить в ближайшие пять лет. Форум продлится два дня – 11 и 12 февраля.



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Теги: Минск
 
 
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В собрании примут участие 2700 делегатов со всей республики. Форум продлится два дня – 11 и 12 февраля.
 
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