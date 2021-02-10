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Участники Всебелорусского народного собрания съезжаются в Минск
10.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Завтра в Минске состоится Всебелорусское народное собрание. На нем обсудят социально-экономическое развитие страны на ближайшие пять лет. Участники форума прибывают в столицу – едут со всех регионов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Ожидают 2700 участников. Это представители разных регионов страны различных профессий и социальных групп. Больше всего представителей предприятий промышленности, строительства и транспорта. Работников социально-культурной сферы и журналистов тоже немало. Если говорить о возрасте, то в основном, делегатам от 41 года до 50 лет.
«Волнует и государственная поддержка нас как фермеров, кредитование, выделение техники», – отметил делегат Виталий Секержицкий.
На протяжении последних нескольких месяцев делегаты форума участвовали в работе диалоговых площадок. Обсуждали то, что сейчас волнует белорусов, и собирали предложения по развитию страны. На шестом народном собрании должны принять программу, как страна будет жить в ближайшие пять лет. Форум продлится два дня – 11 и 12 февраля.
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В собрании примут участие 2700 делегатов со всей республики. Форум продлится два дня – 11 и 12 февраля.
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