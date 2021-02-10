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В Минске задержали одного из «самых молодых боссов мафии». Его искал Интерпол

10.02.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданина Бельгии и Турции, которого искал Интерпол, задержали на пр. Независимости в Минске. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси».

32-летний мужчина, скрываясь от правоохранительных органов Бельгии, прибыл в Минск в прошлом году. Успел жениться на проживающей в белорусской столице россиянке. А 8 февраля 2021 года был задержан правоохранителями, которые получили ориентировку из НЦБ Интерпола Беларуси.

Белорусским оперативникам иностранец представился дипломатом, попытался сослаться на неприкосновенность, а также кичился связями в ЦРУ и ФСБ. Также он утверждал, что является одним из «самых молодых боссов мафии».

Известно, что в 2013 году бельгийский суд приговорил задержанного к лишению свободы за фальшивомонетничество, вооруженное вымогательство, использование поддельных документов и мошенничество, совершенное организованной преступной группой. Спустя три года ему дали возможность побыть несколько дней на свободе, и он воспользовался этим: срезал электронный браслет контроля и скрылся.

В 2018 году беглеца заочно осудили еще на 2,5 года за мошенничество и подделку документов. В частности, пока мошенник был в бегах, он продал несуществующий ресторан, а также инсценировал как собственные похороны, так и похороны несуществующих родственников, похитив собранные для этого деньги людей.

В настоящее время данный гражданин помещен под стражу. Там он будет находиться до принятия решения по ходатайству о его выдаче.
 
Теги: Минск
 
 
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Гражданина Бельгии и Турции, которого искал Интерпол, задержали на пр. Независимости в Минске. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости»,...
 
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