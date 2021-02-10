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Регионы Беларуси выходят на вечерние протесты
Источник материала: Хартия'97
Регионы Беларуси выходят на вечерние протесты
Фотофакт.
Партизаны Дзержинска-Койданова вышли на традиционную вечернюю акцию.
Жодинцы также вышли на акцию: "Эпоха согнанных со всей страны молчаливых кивал прошла".
У руин замка-тюрьмы в городе Борисов собрались местные партизаны: "Вы превращаете страну в ГУЛАГ, одумайтесь!"
Фото опубликовал телеграм-канал
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