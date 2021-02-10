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Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

10.02.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

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  • 10.02.2021, 20:27
Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией.

Министерство инфраструктуры Украины предложило НАТО проводить воздушные операции в пространстве над Крымом, включая воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря. Об этом 10 февраля заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время переговоров с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером, сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. А одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении", – заявил Криклий.

По его словам, в современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны ООС.

"Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией", – заявил Криклий.

Во время встречи стороны также обсудили участие ведомства в процессе подготовки проведения совместных учений Украина – НАТО в Черном море Coherent Resilience 2021, а также в процессе создания в Украине национальной системы устойчивости.

Криклий и Тернер также обсудили возможное сотрудничество в области кибернетики.

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией.
 
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