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Андрей Кравченко: «Сейчас в Беларуси одна группа людей может творить, что хотят. Получается, что мы рабы»

10.02.2021 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский легкоатлет Андрей Кравченко рассказал, что его пугает больше всего в нынешней ситуации в стране.

«Сейчас в стране нет никаких честных судов, беззаконие, несправедливость, необоснованная агрессия по отношению к белорусам. Не расследуются преступления — самое страшное, что может быть. Одна группа людей может творить, что хотят. Хотя эта группа нанята народом и они должны служить народу.  А получается, что мы рабы», – сказал Кравченко.
 
 
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Белорусский легкоатлет Андрей Кравченко рассказал, что его пугает больше всего в нынешней ситуации в стране.
 
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