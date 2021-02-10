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Инфляция в январе составила 1,1%

10.02.2021 20:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Потребительские цены в Беларуси в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го выросли на 1,1%, сообщил Национальный статистический комитет. В годовом измерении инфляция составила 7,7%.

Инфляция в январе составила 1,1%

В январе по отношению к декабрю цены на продовольственные товары выросли на 1,5% (за 12 месяцев — на 6,6%), на непродовольственные — на 1,3% (8,7%), на услуги — на 0,3% (8%).

В 2020 году инфляция составила 7,4% при официальном прогнозе 5% (в январе — 0,9%). В 2021 году правительство прогнозирует инфляцию не выше 5%.

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют в Беларуси годовую инфляцию в ближайшие месяцы в диапазоне 7—8%. «На годовой темп роста потребительских цен продолжат влиять произошедшие в 2020 году ослабление рубля и удорожание продуктов питания», — сказано в обзоре ЕАБР.

Как отмечают эксперты банка, дополнительным инфляционным фактором станет повышение НДС на ввоз и реализацию отдельных потребительских и медицинских товаров. По их расчетам, прямой вклад этих мер в инфляцию в 2021 году составит 0,5—0,6 процентного пункта.

Годовая инфляция начнет замедляться во втором полугодии из-за слабого спроса и исчерпания эффектов переноса валютного курса и цен на продовольствие, считают аналитики ЕАБР.

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го выросли на 1,1%, сообщил Национальный статистический комитет. В годовом измерении...
 
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