БАЖ: Задержан бывший корреспондент Белтелерадиокомпании Дементьев

Задержан бывший работник Белтелерадиокомпании Никита Дементьев, в его квартире в Борисове проведен обыск, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.





Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля изъяли цифровую технику, карты памяти, телефоны.

Летом 2020 года корреспондент Агентства телевизионных новостей НГТРК Дементьев участвовал в забастовке, после чего был уволен.

Обновление. По сообщению БАЖ, Дементьев освобожден после обыска и допроса, у него взята подписка о неразглашении.