Поскользнулся и почти угодил под колеса автобуса

Источник материала: Onliner

Читатель Алексей прислал нам видео, где запечатлено, как мужчина поскальзывается и падает под колеса маршрутного автобуса. По имеющимся у нас данным, никто не пострадал, но ситуация была опасной.

Пешеход уже практически завершил переходить дорогу (по нерегулируемому переходу), в какой-то момент потерял равновесие и упал прямо в сторону автобуса. Кажется, он даже ударился о кузов. Водитель вовремя среагировал и остановился.

Еще одно ДТП с автобусом

ГАИ сообщает еще об одном инциденте, участниками которого стали пешеход и автобус. По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска Алены Киселевой, сегодня около часа дня водитель 1971 года рождения, управляя рейсовым автобусом МАЗ, двигался по ул. Колесникова со стороны ул. Голубка в направлении ул. Люцинской. Перед началом движения от остановки общественного транспорта он не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил наезд на пешехода задним колесом транспортного средства.





В результате ДТП женщина 1957 года рождения получила телесные повреждения. Она доставлена в учреждение здравоохранения.