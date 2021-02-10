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Поскользнулся и почти угодил под колеса автобуса

10.02.2021 20:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатель Алексей прислал нам видео, где запечатлено, как мужчина поскальзывается и падает под колеса маршрутного автобуса. По имеющимся у нас данным, никто не пострадал, но ситуация была опасной. 

Пешеход уже практически завершил переходить дорогу (по нерегулируемому переходу), в какой-то момент потерял равновесие и упал прямо в сторону автобуса. Кажется, он даже ударился о кузов. Водитель вовремя среагировал и остановился.

Еще одно ДТП с автобусом

ГАИ сообщает еще об одном инциденте, участниками которого стали пешеход и автобус. По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска Алены Киселевой, сегодня около часа дня водитель 1971 года рождения, управляя рейсовым автобусом МАЗ, двигался по ул. Колесникова со стороны ул. Голубка в направлении ул. Люцинской. Перед началом движения от остановки общественного транспорта он не убедился в безопасности выполняемого маневра и совершил наезд на пешехода задним колесом транспортного средства.

Поскользнулся и почти угодил под колеса автобуса

В результате ДТП женщина 1957 года рождения получила телесные повреждения. Она доставлена в учреждение здравоохранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатель Алексей прислал нам видео, где запечатлено, как мужчина поскальзывается и падает под колеса маршрутного автобуса. По имеющимся у нас данным, никто не...
 
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