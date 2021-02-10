В январе в Беларуси зафиксирована 7,7-процентная годовая инфляция

Источник материала: Onliner

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 101,1%, сообщает Белстат. Годовая инфляция (с января 2020 по январь 2021) составила 7,7%. Это самый высокий показатель за последние 4 года.

По официальным данным, продовольственные товары в январе подорожали на 1,5%, а если сравнивать с январем 2020 года — на 6,6%. Непродовольственные товары прибавили в стоимости 1,3% по сравнению с декабрем и 8,7% по сравнению с январем прошлого года. Услуги подорожали на 0,3% за месяц и 8% за год.